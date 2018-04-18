Dilara’nın katili eski eşi çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın (23), 4 Mart'ta ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Genç kadının, ağzına yastık bastırılarak profesyonel bir şekilde boğularak öldürüldüğünü belirleyen özel ekip, ceset üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemede sperm kalıntıları tespit etti. Bunun üzerine aralarında eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın da bulunduğu bazı şüphelilerden alınan örnekler, cesetteki örneklerle DNA testine gönderildi. Yapılan testte, ceset üzerinde tespit edilen spermlerin, Kandak'ın eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu belirlendi. Telefon kayıtlarını da inceleyen özel ekip, genç kadının son olarak yine eski eşiyle görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ahmet Yorulmaz gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandı. Yorulmaz'ın bir süre önce ikinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlendi.

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