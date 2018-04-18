Dolandırıcıların "fuhuş" ve "uyuşturucu" senaryosu

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde genellikle parklarda oturan yaşlı erkekleri hedef seçip, yanına gönderdikleri kişiyle konuşurken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce fuhuş görüşmesi yaptığını ya da uyuşturucu madde satın almak istediği bahanesiyle korkutup paralarını alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kendilerine gelen 12 kişinin benzer yöntemle dolandırıldığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirledi.

Polis, 12 Nisan'da 9 adrese eş zamanlı düzenlediği baskında aralarında suç örgütü lideri Hüseyin Kemal Ö. (64) bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

POLİS ROLÜ YAPIP KORKUTUYORLAR

Genellikle parklarda oturan yaşlı erkekleri hedef seçtiği belirlenen şüphelilerin, aralarından bir kişiyi yaşlı erkeklerin yanına gönderip bir süre sohbet ettirdiği, bu esnada kendisini polis olarak tanıtan 3 kişinin de yanlarına gelip, yaşlı adama "Sen bu kişiyle konuşmaya utanmıyor musun? Fuhuş pazarlığı mı yapıyorsunuz? Şimdi seni karakola götüreceğiz" diyerek korkutup, üst araması yaptığı öğrenildi.

Zanlıların, üst aramasında yaşlı adamların cüzdanlarını aldığı, diğer kişinin de cebinde poşet içerisinde beyaz toz bulunan uyuşturucu madde buldukları, yaşlı adamları uyuşturucu madde satın almakla da korkuttukları öğrenildi.

Yaşlı adamları ailelerine rezil olacağını söyleyip korkutan şüpheliler, yakınlardaki camide tövbe namazı kılmasını, sözde üzerinde uyuşturucu çıkan kişiyi karakola götüreceklerini söyleyip olay yerinden hep birlikte uzaklaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin 27 Mart'ta Aksaray metro istasyonunun yanındaki parkta oturan Ö.B'yi hedef seçtikleri, yanına arkadaşlarını götürüp suçüstü süsü verip yaşlı adamı camide tövbe namazı kılmaya ikna ettikleri ve cüzdanında bulunan 800 Avroyu aldıkları olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin benzer yöntemle 12 kişiyi yaklaşık 30 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma üye olma, yönetmek ile nitelikli hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi.