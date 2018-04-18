‘Dünya başkenti İstanbul’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün sürecek "Dünya Akıllı Şehirler
Kongresi-2018" başladı. Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şahin
, yerli ve yabancı çok sayıda teknolojide öncü firmaların yetkilileri katıldı. Kongrede bir konuşma yapan eski İspanya Başbakanı Zapatero, insanlığın geleceğinin şehirlerin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Zapatero şöyle devam etti: "Kültür bir akıllı şehrin temelinde yer alıyor. Burada İstanbul'da akıllı şehirler yönünde bir görev bir misyon söz konusudur. Bu konuda İstanbul lider konumuna gelebilir. Konuşmaların ardından Zapatero konuklarla birlikte kongrenin açılış kurdelesini kesti. İETT tarafından geliştirilen elektrikli otonom aracın tanıtımında da yer alan Zapatero, gazetecilerin sorularını da cevapladı. "İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki bir soruya Zapatero şu cevabı verdi: "TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ"
"Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu. Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor İstanbul. Eğer Türkiye
'de İstanbul olmasaydı, dünya şu anda olduğu gibi olmazdı. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye'siz bir Avrupa çok çok daha güçsüz olacaktır." ERDOĞAN İLE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİNİ ÜRETTİK
İspanya'da Başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye ile özel bir arkadaşlık ilişkisi kurduğunu ifade eden Zapatero, "İspanya ve Türkiye bazı ortak noktalara sahipler. Çok büyük tarihe sahip iki ülkedirler. Aynı zamanda bağlantıları ve büyük medeniyetlere sahip ülkelerdir. Bu Yüzden Türkiye ve İspanya ilişkilere açık iki devlettirler. Barış içinde bir medeniyetler iş birliği söz konusudur. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte ortak bir kültürel ve medeniyetler iş birliğini ürettik. Burada radikalizme, nefrete ve şiddete ve anlayışsızlığa karşı bir mücadele başlattık" diye konuştu.