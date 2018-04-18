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’de 7 kişi 2 kişiye saldırdı kadınlar ayırdı

Saldırganlar, yere düşen genci tekmelerken, araya giren kişiyi de yumrukladı. Yoldan geçen bir grup kadın ise kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 16:26
Eskişehir’de 7 kişi 2 kişiye saldırdı kadınlar ayırdı

Olay, kentin işlek yerlerinden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenleÿtartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı. Dövülen gençlerin arkadaşı olduğu sanılan bir kişi de kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu kişi de grubun saldırısına uğrayınca olay yerinden kaçtı. Dövülen 2 gençten 1'i yere düştü. Saldırganlar yere düşeni tekmelemeye başladı. Bu sırada, yoldan geçen bir grup kadın, dövülen gençleri korumak için araya girip, kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eskişehir’de 7 kişi 2 kişiye saldırdı kadınlar ayırdı
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