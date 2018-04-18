"FETÖ'den kurtaracağız" deyip 49 bin euro dolandırdılar

Geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda Alanya'da yaşayan Suzan Berber'i telefonla arayan bir kişi, kendisini 'polis' olarak tanıtıp, "Banka hesapların FETÖ'cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro'yu şahıslara teslim etti. Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Berber'i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu sefer 50 bin TL para istedi ve 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti. Bunun üzerine asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim almak için gelen şüpheli Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39), Mustafa T.'nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi.

Tespit üzerine şüphelilerin peşine düşen polis, Antalya'nın Aksu ilçesinde bölge polisinin de yardımıyla kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Alanya emniyetine götürüldü. Ahmet D. ve Adnan N. ve Mustafa T.'nin sorgularında aynı yöntemle bir kişiden daha 33 bin euro aldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.