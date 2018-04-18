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Gazetemizin acı kaybı

Mesleğin ‘Aydın Abi’si Müdürümüz hayata veda etti. Şentürk için yarın gazetemizin önünde tören düzenlenecek

Giriş Tarihi: 18.4.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 23:13
Gazetemizin acı kaybı

nın acı kaybı. Gazetemizin emektar Müdürü usta gazeteci (53) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

İstanbul Bahçelievler'deki Hizmet Hastanesi'nde bir yılı aşkın süredir beyin tümörü tedavisi gören Aydın Şentürk'ün, dün akşam saatlerinde kriz sonrası kalbi durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen kalbi çalıştırılamayan Şentürk hayatını kaybetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Aydın Şentürk,1986'da nde mesleğe başladı. 31 yıllık meslek hayatının büyük bölümünde gazetemizde yurt haberler müdürlüğü yapan Şentürk, gazeteciliğin hemen hemen her biriminde görev almış ve başarılı haberciliği nedeniyle birçok ödüle de layık görülmüştü. Tülin Şentürk ile evli olan Aydın Şentürk'ün Ezgi ve Utku adlı iki çocuğu bulunuyor.

Sürekli sarı basın kartı sahibi Şentürk için bugün 10.00'da Beşiktaş Balmumcu'daki gazetemiz binası önünde tören düzenlenecek. Şentürk'ün cenazesi merkeze bağlı Kocahıdır köyünde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Gazetemizin acı kaybı
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