Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can cinayetinde flaş gelişme!

GÜNLÜK KİRALIK EVDE ÖLDÜRÜLEN ALEYNA CAN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tetiği kimin çektiğini tespit edemeyen savcı, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği anlatıldı.