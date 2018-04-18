Güzellik uzmanı kadın banyoda dehşeti yaşadı

Kadın derneklerince sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay 28 Mart'ta Antalya'da yaşandı. Olay iddialara göre şöyle gelişti: 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı Eda U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı. Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği Eda U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapattı. Eda U., sonrasında yaşadığı dehşet dolu anları SABAH'a anlattı:

