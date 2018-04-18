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Güzellik uzmanı kadın banyoda dehşeti yaşadı

35 yaşındaki güzellik uzmanı Eda U., 'da evinde 6 yıllık arkadaşının akılalmaz dehşetiyle karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ç.Ç. tarafından dövüldükten sonra bıçak zoruyla banyola kapatılan kadın, tacize uğradı. Bıçakla yaralanan kadın, iki saat boyunca tacizci arkadaşıyla boğuştu. Fırsatını bulup kanlar içinde 5 kat aşağı inip başka apartmanı sığındı. Gözaltına alınan Ç.Ç. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 12:51
Güzellik uzmanı kadın banyoda dehşeti yaşadı

Kadın derneklerince sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay 28 Mart'ta 'da yaşandı. Olay iddialara göre şöyle gelişti: 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı Eda U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı. Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği Eda U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapattı. Eda U., sonrasında yaşadığı dehşet dolu anları SABAH'a anlattı:

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Güzellik uzmanı kadın banyoda dehşeti yaşadı
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