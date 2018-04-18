İntihar ihbarında arkadaş katli çıktı

Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi Dere Sokağı'nda önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir şahsın çatıya çıkıp intihar etmek üzere olduğu ihbarını alan polis, söz konusu şahsın arkadaşını öldürdüğünü ortaya çıkardı. Polisin tespitine göre olay şöyle gelişti: 39 yaşındaki Yusuf G., evinde arkadaşı Ümit Tekbaş(26) ile buluşup alkol aldı. İkili, bir süre sonra da uyuşturucu madde kullanınca aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf G.'nin tabancası ateş aldı ve Ümit Tekbaş göğsüne isabet eden kurşunla öldü.