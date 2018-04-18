Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Lüks otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı

Lüks otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı

'da lüks otomobiliyle hukuk bürosunun önüne gelen bir kişi, otomobilinden ineceği sırada alacaklısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 17:24
Lüks otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Lüks otomobiliyle caddedeki bir hukuk bürosuna gelen Ekrem Şenel, otomobilini park ettikten sonra yanına başka bir araçla yaklaşan Musa Z. tarafından silahla vuruldu. Musa Z.'nin bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle Şenel'le daha önceden tartıştığı, saldırıyı da bu nedenle yaptığı ileri sürüldü. Çevrede çalışma yapan polis, Musa Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

OFİS ÇALIŞANI ŞOKA GİRDİ

Olayın yaşandığı çevredeki bir ofis çalışanı ise silah sesleri nedeniyle şoka girdi. Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Şenel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN