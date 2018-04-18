Mercimek tanesi kadar şiir kitabı

İzmirli yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan
, 0,9 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 6 milimetre boyunda 72 sayfalık okunabilir şiir kitabı
çıkardı. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Işıkhan, dünyanın okunabilen en küçük şiir kitabını çıkardıklarını belirterek, "Aşktan Sonra Hüzün" adlı kitap için 0,3 punto yazı karakteri kullanıldığını aktardı. Işıkhan, kitaptan 100 adet bastırdığına işaret ederek, önemli bölümünü dünyadaki minyatür kütüphanelere göndereceğini ve isteyen koleksiyonerlere 2 bin liradan satabileceğini bildirdi.