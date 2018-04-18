“N’olur babama bir kez sarılayım”

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman'ın kullandığı özel otomobil dün sabaha karşı 04.30 sıralarında Yomra ilçesi Kaşüstü kavşağında önce bariyerlere ardından da Yüksel Korkmaz yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Akduman kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akduman için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende Akduman'ın 11 yaşındaki kızı Çiçek Akduman annesi Nergis Akduman'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu. "Ne olur babama bir kez sarılayım, sesimi duysun, nereye gidiyorsun baba" diyerek ağlayan Çiçek Akduman'ı annesi teselli etmeye çalıştı. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve polis teşkilatı mensupları katıldı. Ayhan Akduman'ın cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndan uçakla toprağa verileceği İzmir'e gönderildi.

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