Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > “N’olur babama bir kez sarılayım”

“N’olur babama bir kez sarılayım”

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
“N’olur babama bir kez sarılayım”

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman'ın kullandığı özel otomobil dün sabaha karşı 04.30 sıralarında Yomra ilçesi Kaşüstü kavşağında önce bariyerlere ardından da Yüksel Korkmaz yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Akduman kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akduman için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende Akduman'ın 11 yaşındaki kızı Çiçek Akduman annesi Nergis Akduman'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu. "Ne olur babama bir kez sarılayım, sesimi duysun, nereye gidiyorsun baba" diyerek ağlayan Çiçek Akduman'ı annesi teselli etmeye çalıştı. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve polis teşkilatı mensupları katıldı. Ayhan Akduman'ın cenazesi, 'ndan uçakla toprağa verileceği 'e gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“N’olur babama bir kez sarılayım”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN