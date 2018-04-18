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'da otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla edip, dövdü

'da evine bırakma teklifinde bulunup otomobiline aldığı S.T. (30) adlı kadına bıçak zoruyla ettiği öne sürülen  (40) tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:58
Antalya'da otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla tecavüz edip, dövdü

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 7 Nisan günü , otomobiliyle yolda yürüyen S.T.'nin yanına yaklaştı, evine bırakma teklifinde bulundu. Araca binen S.T.'yi Doğuyaka Mahallesi'nde boş bir araziye götüren Ali Akgül, iddiaya göre aracın kapılarını kilitledi ve bıçak zoruyla kadına etti. Ali Akgül, bazı isteklerini kabul etmeyen S.T.'yi dövüp araçtan attı. Çevredekiler tarafından fark edilen S.T., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ali Akgül olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ali Akgül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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