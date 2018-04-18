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'ten kaçamadılar

'in Çeşme ilçesinde, 'ın Sakız adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 47 , ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 07:22
Sahil Güvenlik'ten kaçamadılar
Edinilen bilgiye göre, Çeşme körfezinde devriye görevi yapan TCSG 4 botu, saat 15.00 sıralarında, Pırlanta koyu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu müdahale ederek durduran ekipler, 47 Suriye uyruklu i Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdiler.

Çeşme iskelesinde, göçmenler için özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı.

Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenlerin, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi.
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Sahil Güvenlik'ten kaçamadılar
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