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Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 18 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman?

Şans Topu sonuçları belli oldu mu? sorusu vatandaşların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Geçen hafta gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiye 3. kez devretmiş ve 2.609.988,25 TL'lik ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı. Şanslı numaralara bakıldığı zaman ise 06-23-25-26-30 + 04 oldu. Bugün gerçekleştirilecek 18 Nisan Süper Loto çekilişi ne zaman? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde ayrıca Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi de yine haberimizden yapabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 15:35
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 18 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman?

Şans Topu sonuçları konusunda heyecanlı ve umut dolu bekleyişini sürdüren milyonlarca vatandaş 3 haftadır devreden ikramiyesine gözlerini çevirmiş durumda. Bilet alan herkesin hayalini süsleyen Süper Loto ikramiyesi ne kadar olacak? İdaresi tarafından Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat kaçta çekilecek? 879. hafta çekilişi olacak Süper Loto'da nefesler tutuldu...

18 Nisan Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçların ardından Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (GEÇEN HAFTA)

5+1 bilen kişi sayısı: 3. Devir

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.609.988,25 TL

5 bilen kişi sayısı: 22

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.186,05 TL

4+1 bilen kişi sayısı: 224

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 411,20 TL

4 bilen kişi sayısı: 3.031

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 40,55 TL

3+1 bilen kişi sayısı: 7.746

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,40 TL

3 bilen kişi sayısı: 100.277

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL

2+1 bilen kişi sayısı: 77.126

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL

1+1 bilen kişi sayısı: 263.784

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

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Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 18 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman?
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