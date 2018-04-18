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Son dakika: FSM Köprüsü'nde zincirleme ! Uzun araç kuyrukları oluştu...

Son dakika haberi... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde zincirleme trafik sı meydana geldi. Gerçekleşen son dakika kazası nedeniyle Otoyolu Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 14:22
Son dakika: FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Köprüsü Kavacık mevkisinde, saat 12.30 sıralarında zincirleme trafik sı meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı.

FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza!

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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