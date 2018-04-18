Son dakika: FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Köprüsü Kavacık mevkisinde, saat 12.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı.

FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza!

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.