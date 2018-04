Taksici cinayetinde haksız tahrik cezası

Üniversiteli Çürük son savunmasında, "Olaydan sonra insan bir kişiyi öldürdüm psikolojisine girdiği için ben de bu psikolojiye girdim ve ambulansı aramak aklıma gelmedi. İntiharı düşünüyordum. Her şey için üzgünüm. Böyle olmasını istemiyordum" dedi.

"YA BEN YA SEN ÖLECEKSİN"



Sarıyer Zekeriyaköy'de geçen yıl korsan taksici Hıdır Doğan ön koltukta arabasının içinde öldürülmüş halde bulundu. Savcılığa teslim olan üniversite öğrencisi Semra Çürük, kendisini ilgi duyarak bunu saplantı haline getirmek suretiyle hayatını çekilmez boyuta getirdiğini savunduğu taksiciyi kendisinin öldürdüğünü söyledi. Semra Çürük hakkında haksız tahrik altında cinayeti işlediği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Semra Çürük'ün ilişkiyi sürdürmek istemediği, ancak maktulün tehdit ve şantajlarla ilişkinin devamına zorladığı anlatıldı. Cinayette meşru müdafaa sınırlarının aşıldığı, kendisi gelip olayı anlatması nedeniyle sanığın ifadesine itibar edilmesi gerektiği, cinayetin haksız tahrik altında işlendiği öne sürüldü.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Semra Çürük önceki ifadesinde, "Birkaç defa taksi lazım olduğunda onun aracıyla gitmiştim. Zamanla bana aşık olduğunu söyledi. Tüm bilgilerimi biliyordu. Her defasında beni buldu. Ölünceye kadar peşimi bırakmayacağını söylüyordu. Öldüğümde seni ve beni aynı mezara koysunlar diye sosyal medya hesabına bile yazmış. Onunla sevgili değildim. Bir gün yine evime zorla geldi. Not defterine bir şeyler yazdıktan sonra "Ya ben ya sen öleceksin ya da bu gece benim olacaksın. Arabada silah var. Al yoksa yarın nikah kıyılacak dedi. Zaten not defterine de 'ben kendim ölmek istedim. Semra'ya silahı kendim verdim' diye yazmış, adını soyadını yazıp imzasını atmıştı. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyleyince arabadan kendimi atmak istedim. Daha önce "ben arabayı kullanırken vites kolunun yanına silah yoksa bununla öldür" diyerek bıçak koymuştu. Ben de bıçağı sapladım. Şoför koltuğuna ben geçtim. İki üç saat o şekilde arabayla dolaştım" dedi.

HAKSIZ TAHRİKE 12.5 YIL HAPİS CEZASI



Davanın geçen ay görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Semra Çürük, "Olaydan sonra insan bir kişiyi öldürdüm psikolojisine girdiği için ben de bu psikolojiye girdim ve ambulansı aramak aklıma gelmedi. İntiharı düşünüyordum. Her şey için üzgünüm. Böyle olmasını istemiyordum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Semra Çürük'ün maktul Hıdır Doğan'a karşı haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanığın mahkemedeki iyi hali ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak 12 yıl 6 hapis cezasına düşürdü.