Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü

Kocaeli
'de eski MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin, dini nikahlı eşi Duran Günyeli tarafından öldürüldü. İzmit'te yaşayan eski MHP İzmit Kadın Kolları Başkanı emlakçı Serpil Ertekin (43) iddiaya göre evinde tartıştığı imam nikahlı eşi Duran Günyeli tarafından tabancayla vuruldu. Evden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Yapılan kontrollerde Ertekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Duran Günyeli ise kısa sürede yakalandı. Cinayet sırasında Serpil Ertekin'in ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlunun da evde bulunduğu ve olayın onun gözleri önünde gerçekleştiği öğrenildi.