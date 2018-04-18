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Tartıştığı kardeşini tornavida ile öldürdü

'ın Baskil ilçesinde Mustafa Alparğu, kavga ettiği kardeşi İsmail Alparğu'yu tornavidayı kalbine saplayarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:29
Tartıştığı kardeşini tornavida ile öldürdü

Baskil ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Munzur Sokak'ta oturan İsmail Alparğu (40) ile ağabeyi Mustafa Alparğu (45) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çiftçilik yapan kardeşlerden Mustafa Alparğu, İsmail Alparğu'yu tornavida ile kalbinden yaraladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Alparğu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Alparğu, polis tarafından gözaltına alındı.

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Tartıştığı kardeşini tornavida ile öldürdü
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