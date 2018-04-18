Türkay’ı sevgilisi katletti

Denizli'de bir apartta yaşayan Azerbaycan uyruklu Türkay İsayeva, birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından feci şekilde dövülerek öldürüldü. Dün saat 07.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartta 3 aylık bebeği ile birlikte kalan Azerbaycan uyruklu Türkay İseyeva, iddiaya göre ismi henüz belirlenemeyen sevgilisiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini şiddete bıraktı. Azeri kadın birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından feci şekilde dövüldü. Apart daireden gelen sesler üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Gördüğü şiddet nedeniyle travma geçiren Azeri kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, arkasında 3 aylık bebek bıraktı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi aranıyor.

BUGÜN NELER OLDU