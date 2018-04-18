Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Teşvikiye Cami yangınıyla ilgili SABAH'a konuştu

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Sultan Abdülmecid tarafından 1854 yılında yaptırılan İstanbul Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde çıkan yangınla ilgili SABAH'a konuştu. Ertem, "Vakıf eserlerimizde bulunan elektrik tesisatlarının eski olmasından dolayı ileride herhangi bir kaza yaşanmaması için restorasyon yapıyoruz. Yangının eğer elektrik kaçağından çıktığı belirlenirse bizim zaten restorasyon yapmamızın nedeni bu. Ancak insan kaynaklı bir hata belirlenirse müteahhite dönüp gerekli tedbirleri alacağız. Camide orijinal olmayan ahşap mahfil dışında yangında hasar yok" dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in Teşvikiye Cami'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

''İTFAİYE RAPORUNU BEKLİYORUZ''

Bugüne kadar 5 bin vakıf eserimizin restorasyonunu gerçekleştirdik. Bunlardan Kılıç Ali Paşa Cami, Konya Alaeddin Cami ve son olarak da Teşvikiye Cami olmak üzere toplam 3 tarihi eserimizde yangın çıktı. Teşvikiye Cami'nde çıkan yangın ise restorasyona başlanmadan oldu. Restorasyon çalışmaları için hazırlıklar ve tespitler yapılırken yangın gerçekleşti. Bundan dolayı çıkan yangın ve tahribat bu aşamada müteahhide yüklenecek bir sorumluluk değildir. Restorasyonu yapan müteahhit aynı zamanda Kuleli Askeri Lisesi, Yavuz Sultan Selim Cami, Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü'nün de restorasyon çalışmalarını geçmişte büyük bir titizlilikle gerçekleştirdi. Söz konusu yangınla ilgili itfaiye raporunu bekliyoruz.

''RESTORENİN TEMEL NEDENLERİNDEN BİRİ ELEKTRİK TESİSATLARI''

Tarihi eserlerimizin elektrik tesisatlarının tamamına yakını eskidi. Bizim eserlerimizi restore etmemizin temel nedenlerinden bir tanesi de tarihi eserlerimizdeki elektrik tesisatlarımızı yenilemek. Eserlerimizde bulunan elektrik tesisatlarının eski olmasından dolayı ileride herhangi bir kaza çıkmaması için restorasyon yapıyoruz. Eğer raporda yangının elektrik kaçağından çıkmış olduğu belirlenirse bizim zaten eserlerimizi restorasyona almamızın nedeni bu. Ancak raporda yangının insan kaynaklı nedenlerden dolayı başladığı ifade edilirse o zaman kimse merak etmesin biz müteahhide dönüp uyarımızı yaptıktan sonra gerekli tedbirleri alacağız.

''HASAR GÖREN KISIM ORİJİNAL DEĞİL''

Yangında yalnızca caminin ahşap mahfilinde hasar oldu. Ancak hasar gören kısım zaten orijinal değil. Son restorasyon çalışmaları sırasında o kısım da zaten değiştirilmiş. Yangın dolayısıyla caminin duvarlarında biraz is oluştu o da en kısa sürede temizlenecek. Tarihi eserlerimizin restorasyonlarını büyük bir titizlilikle yürütüyoruz."