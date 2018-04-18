Vali ve kaymakam eşleri ölümden döndü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, kaymakam eşleri ile bazı belediye başkanlarının eşlerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı. Kaza dün sabah TEM Otoyolu üzeri Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. İddialara göre bir otomobil, sağ şeritten orta şeritte bulunan Ramazan Ceylan isimli sürücünün kullandığı TIR'ın önüne çıktı. Aracı sola kıran TIR, sol şeritten gitmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mücahit Tunçbilek'in kullandığı minibüse çarptı. TIR ve minibüs refüje uçarak iki şerit arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada TIR şoförü Ramazan Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, viyadük boşluğuna düşen minibüsteki 8'i kadın 12 kişi yaralandı. Minibüste yaralanan kadınların, arasında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların eşleri olduğu öğrenildi. Hülya Aksoy ve diğer kadınların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında Gebze'de bir programa katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kaymakam eşlerinden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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