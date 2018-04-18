Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yargıtay, sosyal medyada uygunsuz paylaşımı boşanma sebebi saydı

, da uygunsuz paylaşımı saydı

Facebook, Twitter gibi sitelerinde uygunsuz paylaşımda bulunmak sayıldı. 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol alıp bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşan kadının bu davranışıyla kocasının kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmetti. Emsal nitelikteki kararla, eşini aldatan kadınlar kocasına tazminat ödeyecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 09:46
Yargıtay, sosyal medyada uygunsuz paylaşımı boşanma sebebi saydı

Karşılıklı suçlamalar sebebiyle evliliklerini sonlandırmaya karar veren karı - koca 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Erkek, başka erkeklerle alkol aldığı iddia edilen ve buna ilişkin fotoğrafları da paylaşan eşinden tazminat istedi. Tarafları ve tanıkları dinleyen mahkeme, güven sarsıcı davranışlarda bulunan kadınla, birlik görevlerini ihmal eden kocayı eşit kusurlu bulup, çifti boşadı, kocanın tazminat talebini reddetti.

BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

Davacı - karşı davalı koca O.G., kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. O.G.'nin eşinin sürekli alkol kullanarak buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunmasını saydı. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlarda bulunan davalı - karşı davacı kadının, erkeğe nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil edecek niteliktedir. Öyleyse; davacı - karşı davalı erkek yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi koşulları oluşmuştur. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı karşı davalı erkek yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlenmesi sonucu bu isteğin reddi doğru olmamıştır. Kararın oy birliği ile bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...
Adana'da fıkra gibi olay! Alacaklı olduğu kişinin kimliğini pankart yaptırıp aracına astı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay, sosyal medyada uygunsuz paylaşımı boşanma sebebi saydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN