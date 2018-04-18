Yeni bir yuva kurdular

Adana'da kayınbiraderinin cinsel saldırısına uğrayan, sonrasında ailesi çocuklarını istemediği için onları bırakıp Hatay'a baba evine gitmek zorunda kalan Demet B. (27), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sayesinde çocuklarına kavuşmuştu. Genç kadın şimdi bakanlığın kendileri için tuttuğu evde çocuklarıyla birlikte Hatay'da mutlu bir yaşam sürüyor. Çocuklarından ayrı kalan Demet'in dramının SABAH Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla 3 çocuk Hatay'a getirildi. Hatay'a gelen Bakan Kaya, aileye yeni bir ev tutulması ve eşyalarla donatılması talimatı verdi. Bakan Kaya'nın talimatının ardından genç kadın ve çocukları kendileri için tutulan yeni eve taşındı. Demet ve çocuklarının mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Kendisine ait odada derslerini yapan ortaokul öğrencisi Berivan, "Okulumu çok seviyorum. Yeni arkadaşlarım oldu. Okuyacağım ve polis olacağım" dedi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Şirat ise yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu ve sevincini kardeşi Berat'a sarılarak yaşadı.

BİZİ KİMSE AYIRAMAZ

Üç oda 1 salondan oluşan evlerine yerleşen Demet B. tekrar çocuklarıyla birlikte olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Ben onlarsız yaşayamam, nefes alamam. Çok sevinçliyim. Berivan da Şirat da okullarına gidiyor. Berivan elinden kitabını düşürmüyor. Bizi sahiplenen bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne söz verdiyse yaptı. Düzenimizi kurduk. Artık bizi kimse ayıramaz" diye konuştu.



BERİVAN'IN GÖZYAŞLARI

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde 2 Nisan'da meydana gelen olayda eşi cezaevinde olan Demet B., kayınbiraderi Sezer B. (30) tarafından darp edilip, cinsel istismara uğramıştı. Olayın ardından genç kadının Hatay'dan gelen babası Ramazan B. "Çocukları istemiyorum" diyerek üç torununu bırakıp, kızını alıp Hatay'a götürdü. Ramazan B., kızı Demet'i Hatay'a götürürken, torunları Berivan (11), Şirat (8) ve Berat (4) annelerinin ardından gözyaşı dökmüştü.