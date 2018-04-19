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110 yaşındaki kadına sürprizi

Giriş Tarihi: 19.4.2018
110 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi
'da 11 çocuk, 37 torun, 71 torun çocuğu ve 4 torununun torunu olan 110 yaşındaki kadına ailesi sürprizi yaptı. 1908'de dünyaya gelen Münevver Sönmez, 1928'de Ahmet Sönmez ile evlendi. Sönmez çiftinin 11 çocuğu oldu. Ahmet Sönmez 1979'da hayatını kaybetti. Bu süreçte Münevver Sönmez'in 37 torunu, 71 torununun çocuğu ve 4 torununun torunu dünyaya geldi. Ailesi yaşlı kadına pasta yaptırıp 110. yaş günü sürprizi hazırladı. Sönmez, hayatında ilk kez doğum günü kutladığını belirterek "Çok mutlu oldum" dedi.

Münevver Sönmez'in en yaşlı oğlu 80 yaşındaki Yakup Sönmez de annesine sürpriz yaptı. Yakup Sönmez, bir elinde baston, bir elinde gül ile güçlükle yürüyerek annesinin doğum gününü kutladı.
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110 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi
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