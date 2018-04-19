4 şehirde 5 cinayet

Tarım şirketi sahibi işadamı Ekrem Şenel (43) Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilinden indiği sırada aracın yanına gelen bir kişi ateş edip kaçtı. Kanlar içinde kalan Şenel kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden otomobille kaçan saldırgan Musa Z. Gazipaşa Bulvarı'nda polisler tarafından yakalandı. Musa Z. etkisiz hale getirilirken, otomobilde olayda kullanılan Glock marka silah da bulundu. Zanlının sorgusu sürerken, cinayet
in alacak-verecek meselesi yüzünden işlendiği öne sürüldü. AĞABEYİ ÖLDÜRDÜ Elazığ
'ın Baskil ilçesinde çiftçilikle uğraşan İsmail A.(40) ile ağabeyi M.A. (44) arasında tartışma çıktı. M.A., İsmail A.'yı tornavida ile yaraladı. İsmail A. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde öldü. Kavga sırasında hafif yaralanan cinayet şüphelisi M.A. gözaltına alındı. Kocaeli'nin Yeşilova Mahallesi'nde eski MHP kadın kolları başkanı emlakçı Serpil Ertekin
(43) iddiaya göre birlikte yaşadığı Duran Günyeli tarafından tabancayla vuruldu. Evden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra firar eden Duran Günyeli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayın yaşandığı sırada Serpil Ertekin'in ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlunun evde bulunduğu ve olayın onun gözleri önünde gerçekleştiği öğrenildi. İstanbul
'da ise bir gecede iki ayrı cinayet işlendi. Fatih'te bir eve giden Afganistan uyruklu 3 kişi gasp etmek istedikleri yine Afganistan uyruklu Nabimir Pastun'u (23) öldürdü. Kaçan 3 zanlı yakalandı. Bağcılar'da ise iki kuzen arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Murat KARAMAN- Vedat YETİK - Abbas ÇAKAR /
SABAH