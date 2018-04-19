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kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği ün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli 'un iki parmağı koptu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 08:06
Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Olay, Kaynarca 'inde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki , annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkma için e bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı. Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı. İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu
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