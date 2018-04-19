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Asfalt işçisinin feci ölümü

Otoyolu'nun Kurtköy mevkisinde asfalt yenileme çalışmasında bir işçi hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 04:53 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 04:53
Asfalt işçisinin feci ölümü

Otoyolu Edirne yönü Kurtköy mevkisindeki asfalt yenileme çalışmasında hafriyat kamyonunun altında kalan karayolları işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun mevkisinde asfalt söküm makinesi ile kaldırılan asfaltın yüklendiği kamyonlar arasında koordinasyonu sağlayan, zeminin temizliğini yapan 50 yaşındaki Ömer Özdemir'e, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Asfalt söküm makinesine yanaşmak üzere geri manevra yapan sürücünün fark edemediği işçi Özdemir, kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Özdemir'in mesai arkadaşlarının ise bir hayli üzgün olduğu görüldü.

nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve yoğunluk nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Asfalt işçisinin feci ölümü
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