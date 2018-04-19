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'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

'da, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, kasasında bulunan kaçaklardan 1'i öldü, 30'u u yaralandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:05
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, bugün sabah saatlerinde 'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kaçakları taşıyan 04 AF 996 plakalı kamyonun kimliği öğrenilemeyen şoförü, Dellal Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için, ana yoldan taliye yola girmek istedi. Bu sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi.

1 ÖLÜ, 30 YARALI

Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kaçak, çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 1 kaçak öldü, 30 kaçak da yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
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