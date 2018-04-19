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’ta paniğiMahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

'ta 5 katlı binada çıkan paniğe yol açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın üst katlarında mahsur kalan 11 kişi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 06:42
Esenyurt’ta yangın paniğiMahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
, saat 02:30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1559. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu apartman dumanla kaplanırken, üst katlarda bulunan aralarında kadın ve çocukların olduğu 12 kişi duman nedeniyle binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla üst katlarda mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların olduğu 12 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında sokak üzerinde yaşanan panik yangının söndürülmesiyle sona erdi.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Esenyurt’ta yangın paniğiMahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
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