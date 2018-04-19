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Eski Savunma Bakanı kafeteryada öldürüldü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Eski Savunma Bakanı kafeteryada öldürüldü
Eski Milli Savunma Bakanı , İstanbul Fatih'te boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Cinayet, Eminönü Sirkeci'deki bir kafeteryada dün gerçekleşti. Kafeye gelen Yüksel Karababa, bıçakla Vuralhan'a saldırdı. Vuralhan kurtarılamadı. Vuralhan'ın adı 2000'de ve 2005'te dolandırıcılık suçlamalarına karışmıştı. Vuralhan, Manyas'ta "5 bin konut yaptıracağım" vaadiyle Kor İnşaat'tan teminat olarak aldığı çekle ortadan kaybolmuştu. Alacak verecek davası nedeniyle cinayeti işlediği iddia edilen zanlı Yüksel Karababa, yakalandı.

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Eski Savunma Bakanı kafeteryada öldürüldü
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