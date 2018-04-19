Eski Savunma Bakanı kafeteryada öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan
, İstanbul Fatih'te boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Cinayet, Eminönü Sirkeci'deki bir kafeteryada dün gerçekleşti. Kafeye gelen Yüksel Karababa, bıçakla Vuralhan'a saldırdı. Vuralhan kurtarılamadı. Vuralhan'ın adı 2000'de ve 2005'te dolandırıcılık suçlamalarına karışmıştı. Vuralhan, Balıkesir
Manyas'ta "5 bin konut yaptıracağım" vaadiyle Kor İnşaat'tan teminat olarak aldığı çekle ortadan kaybolmuştu. Alacak verecek davası nedeniyle cinayeti işlediği iddia edilen zanlı Yüksel Karababa, yakalandı.