Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

'da jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

'da yasa dışı yollardan temin ettikleri kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak ateşli silahlara çeviren ve bunları İstanbul genelinde piyasaya süren şahıslar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:12
İstanbul'da jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, av malzemeleri satan dükkanlardan yasa dışı yollarla temin edilen kurusıkı tabancaların niteliğinin değiştirilerek ateşli silah haline getirildiği ve İstanbul genelinde satışının yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin Eyüp'te donanımlı bir silah imalathanesi kurdukları, kurusıkı tabancaları av malzemeleri satan işletmelerden temin ettikleri, tabanca namlularını bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak ateşli silaha çevirdikleri ve bunun için İstanbul'un farklı yerlerinde bulunan tornacılarla işbirliği yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ellerindeki silahları satacağını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 3 şüpheli bir araç içerisinde silah alışverişi yaparken suçüstü, 1 şüpheli ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin silahları temin ettikleri adreslere de baskın düzenlendi. Baskın sırasında üretim yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Baskın yapılan dükkanda çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş tabanca ile sökülmüş halde kurusıkı tabanca bulunurken, 100'e yakın namlunun da silahlara monte edilmek üzere hazır bekletildiği görüldü.

SAHTE FATURAYLA SATIŞ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bilgisayarlı torna tezgahlarında namluların üretildiği iş yerleri ve av malzemeleri satan iki iş yerinde de jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Arama yapılan tornacıda namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış silindir şeklinde demirler bulunurken, av malzemeleri satan işletmenin sattıkları tabancaları sahte fatura düzenleyerek gizlediği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve kurusıkı tabanca ile silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN