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Karanlıkta karşıdan karşıya geçerken canından oldu

’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir şahıs araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 06:43 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 06:44
Karanlıkta karşıdan karşıya geçerken canından oldu
Edinilen bilgiye göre , gece 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi Tofaş Fabrikası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, (59) İstanbul Yolu Caddesi üzerinde trafik lambalarının 25 metre ilerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Gemlik istikametinden gelerek şehir merkezine giden Yavuz Y(49). İdaresindeki 06 AN 0239 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve aracın camına çarpan Rauf Öztürk yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber verdiği 112 ekipleri olay yerine geldiklerinde Rauf Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, Rauf Öztürk'e çarpan aracın sürücüsü Yavuz Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen savcının talimatıyla Rauf Öztürk'e ait cansız beden Kurumu morguna kaldırıldı.
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Karanlıkta karşıdan karşıya geçerken canından oldu
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