Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kızılırmak'ta aranıyordu, evinde bulundu

Kızılırmak'ta aranıyordu, evinde bulundu

'un Bafra ilçesinde, iddiaya göre Kızılırmak Nehri sazlık alanında bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ancak yapılan aramalarda çığlık atarak yardım istediği ileri sürülen M.G.'nin (25) evinde olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:40
Kızılırmak'ta aranıyordu, evinde bulundu

Olay, Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Polisi arayan bir kişi, nehrin sazlık bölümünde mahsur kalan genç bir erkek sesi duyduğunu ve yardım çığlıkları attığı ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi biri bulunamadı.

EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nehrin kıyısında park halinde olan motosikletle ilgili inceleme başlattı. Motosikletin M.G.'ye ait olduğu belirlendi. M.G.'nin motosikleti ile sazlıkta alkol aldıktan sonra mahsur kaldığı, kardeşinden yardım istediği ortaya çıktı. Kardeşinin de gelerek M.G.'yi evine götürdüğü belirlendi.

Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılırmak'ta aranıyordu, evinde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN