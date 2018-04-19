Manisalı vatandaştan örnek hareket

BUGÜN NELER OLDU

Evden kahvehaneye giderken bir marketin önünde bir miktar para bulduğunu ifade eden 57 yaşındaki Tuncer Eroğlu, "Bir süre civarda araştırma yaptım. Daha sonra markete gittim. Markete gittiğimde, birisinin yanlarına gelerek parasını düşürdüğünü söylediğini belirttiler. Bende en iyi yolun parayı karakola teslim etmek olduğunu düşünerek buraya geldim. Tam da bu sırada parayı düşüren arkadaşımız karakola geldi" dedi.Parasını düşüren 34 yaşındaki Levent Koç ise, "Çalışmış olduğum işyerimden aldığım parayı bankaya yatırmak için yola çıktım. Bankaya gitmeden önce bir ara eve uğradım. Evde, paranın yanımda olmadığını ve düşürdüğümü fark ettim. Yaptığım araştırma sonucu parayı bulamayınca karakola geldim. Bu sırada parayı bulan ağabeyimle burada karşılaştım. Tuncer Eroğlu'nun uzun bir süredir de işsiz olduğunu burada öğrendim" diyerek, duyarlılığından dolayı Eroğlu'na teşekkür etti.