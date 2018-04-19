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lı vatandaştan örnek hareket

’nın Salihli ilçesinde işsiz bir vatandaş, yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı İlçe Merkez karakoluna giderek polise teslim etti. Parayı teslim ettiği sırada karakola müracaata gelen paranın sahibi ise büyük bir sevinç yaşadı. İşsiz vatandaşın bulduğu 3 bin 300 lira Salihli Polis Merkezi Amiri Mehmet Mesut Laleoğlu nezaretinde sahibine teslim edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 17:44
Manisalı vatandaştan örnek hareket
Evden kahvehaneye giderken bir marketin önünde bir miktar para bulduğunu ifade eden 57 yaşındaki Tuncer Eroğlu, "Bir süre civarda araştırma yaptım. Daha sonra markete gittim. Markete gittiğimde, birisinin yanlarına gelerek parasını düşürdüğünü söylediğini belirttiler. Bende en iyi yolun parayı karakola teslim etmek olduğunu düşünerek buraya geldim. Tam da bu sırada parayı düşüren arkadaşımız karakola geldi" dedi.

"PARAMI BULAMAYINCA KARAKOLA GELDİM"

Parasını düşüren 34 yaşındaki Levent Koç ise, "Çalışmış olduğum işyerimden aldığım parayı bankaya yatırmak için yola çıktım. Bankaya gitmeden önce bir ara eve uğradım. Evde, paranın yanımda olmadığını ve düşürdüğümü fark ettim. Yaptığım araştırma sonucu parayı bulamayınca karakola geldim. Bu sırada parayı bulan ağabeyimle burada karşılaştım. Tuncer Eroğlu'nun uzun bir süredir de işsiz olduğunu burada öğrendim" diyerek, duyarlılığından dolayı Eroğlu'na teşekkür etti.
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Manisalı vatandaştan örnek hareket
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