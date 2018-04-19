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Megafonla ifşa etti

’da arkadaşı tarafından dolandırıldığını öne süren toptancı Osman Aslan aracın üzerine pankart asıp, megafonla bağırarak Karlıdağ’ı afişe etti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Megafonla ifşa etti
'da toptan peynir ve zeytinyağı satan 3 çocuk babası Osman Aslan (54), arkadaşı 'a 13 bin liralık zeytinyağı verdi. İddiaya göre Karlıdağ parayı ödemedi. Bir yıldan beri parasını alamadığını öne süren Aslan, aracının üzerine Muzaffer Karlıdağ'ın nüfus cüzdanı ve fotoğrafının yer aldığı, "Zaza Ali'nin oğlu bu şahıs beni dolandırdı, hakkımı helal etmiyorum" yazılı pankart asıp, özellikle bu kişinin yaşadığı bölgede dolaşmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Aslan, megafonla "İşte beni dolandıran kişi" diyerek anons yaptı. Başka çaresinin kalmadığını söyleyen Aslan, "Bu adam yüzünden kredi kartı borcum 28 bin lira oldu" dedi.
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Megafonla ifşa etti
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