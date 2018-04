O atlar çevredeki çiftliklere dağıtıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde aç bırakıldıkları için 19 atın telef olduğu çiftlikteki diğer 150'ye yakın at, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından çevre mahallelerde atların bakımını üstlenebilecek çiftçilere dağıtıldı. Çiftlik sahibi Cafer U'ya ise hayvanların ölümü sebebiyle 23 bin 526 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yıkılan çiftliğin mülkiyetini alan ve atların dağıtımına yardımcı olan çiftçi Yavuz Erdoğan kendisinin çiftliğe gittiğinde 150 at olduğunu söyledi. Yetkililer tarafından atların dağıtılmasına yardımcı olan Yavuz Erdoğan kendisi de 6 tane atı sahiplendi. Yavuz Erdoğan, sahiplendirilen atların takibinin yapıldığını söyleyerek, "Karaman'da tutulan atlar... Ben gittiğimde 150 civarında at vardı çiftlikte, bunları sahiplendirdik. Sahiplendirdiğimiz kişilere de tek tek Orman Müdürlüğünden kime verildiğine dair tutanakla dağıtıldı. Ben de 6 tane aldım. Bu hayvanlar çok olaylı bir şekilde dağıtıldı. Sahibi Kazakistan'da, orada iş nedeniyle gitmiş. Ne kadar da yem para gönderse de buradaki insanlar atlarla ilgilenemediği için atlar ölüyor diye haber çıktı. Aslında adam gerekeni yapmış ama elemanları aracı kişiler tarafından bu hayvanların yiyecekleri temin edilmemiş. Edilmeyince Orman Müdürlüğünden geldiler, ilgilendiler" ifadelerini kullandı.





ATLAR BELGE KARŞILIĞINDA SAHİPLENDİRİLDİ



Atları tanıdıkları insanlara verdiklerini söyleyen Yavuz Erdoğan, "Bu atlar kontrol altında, orman bekçileri var dağda o arkadaşlar ilgileniyorlar. Bakabilecek insanlara birer ikişer, at sevgisi olan insanlara hayvan sevgisi olan insanlara sahiplendirdik, ben de yardımcı oldum. Herkes alıyor birer ikişer eğitiyor. Dışarıdan gelen arkadaşlar, niyeti bozuk olan insanları tespit edip Orman Müdürlüğünden gelen arkadaşları uyarıyoruz. Konya'dan bir takım insanlar geldi. Onların hiçbirine at verilmedi, çeşitli amaçları olduğu için" dedi.



"BU ATLARA BEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMU DAHİ BİNDİRİYORUM"



Atların bakımın ardından evcilleştiğini söyleyen ve 4 yaşındaki çocuğuyla beraber ata bindiklerini belirten Erdoğan, "Bakıldığı zaman bu hayvanlar evcil oluyor. Yani hayvan sevgisi olan bunlara biraz ilgi gösterdiği zaman yani ben şu atlarıma biniyorum, alıştırdım. Biz de hayvan sevgisi zaten var olanlara dağıttık. Yani bu sofralara dönecek olaylarını haberlerde gördüğümde üzüldüm. Bizim İsmil olarak kesinlikle böyle bir şey olmaz. Zaten devletimiz Jandarmamız hepsi kontrol altında, burada gerekli şeyleri yaparlar. Yani sahiplendirdiğimiz atlar güzel bir şekilde bakımı yapılıyor, herkes ilgileniyor. Ben de bizzat gidip tanıdık arkadaşların yerlerine bakıyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Her şey güzel, hayvanlar kurtuldu. Yani önceden biraz açlık filan olayları olmuş ama şu an rahatlar. Bir çocuğa nasıl yaklaşırsanız bu atlara öyle yaklaştığınız zaman yabani diye bir şey yok onun direkt karşılığını görebiliyorsunuz, size yaklaşıyor. Hayvana yaklaşmasını bileceksin sevgini göstereceksin hayvana yabanilikten çıkıyor. Tabi dağda tutulan atlar olduğu için hemen normal bir at gibi değil ama zaman ister zamanla evcilleşiyor bu atlar" dedi.



Yavuz Erdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Yavuz Ali babasıyla birlikte çiftlikten gelen atlara yem verip üzerine biniyor.