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'da vahşet! Oğluyla birlikte kocasını demir çubukla döverek öldürdü

'ın Ergene ilçesinde fabrika işçisi Ayşe Y. (45), oğlu Muharrem Y. (25) ile birlikte, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Fesih Y.'yi (52) demir çubukla döverek öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:08
Tekirdağ'da vahşet! Oğluyla birlikte kocasını demir çubukla döverek öldürdü

TEKİRDAĞ'DA VAHŞET! OĞLUYLA BİRLİKTE KOCASINI DEMİR ÇUBUKLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

'ın Ergene ilçesinde fabrika işçisi Ayşe Y. (45), oğlu Muharrem Y. (25) ile birlikte, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Fesih Y.'yi (52) demir çubukla döverek öldürdü.

Ergene'de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Y., iddiaya göre sürekli şiddet gördüğü eşi Fesih Y. ile dün sabah evde tartıştıktan sonra Valimeşe Mahallesi sanayi bölgesindeki çalıştığı geri dönüşüm fabrikasına gitti. Bir süre sonra Fesih Y., eşinin çalıştığı fabrikaya geldi, aralarında yeniden tartışma çıktı.

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Tekirdağ'da vahşet! Oğluyla birlikte kocasını demir çubukla döverek öldürdü
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