Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oyuncak tabancayla banka soymaya çalıştı

Oyuncak tabancayla banka soymaya çalıştı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Oyuncak tabancayla banka soymaya çalıştı
Antalya Muratpaşa'da bir banka şubesine gelen Ali S. tabancayla tehdit ettiği gişe memurundan paraları vermesini istedi. Memurun parayı vermemesi üzerine Ali S., güvenlik görevlisine 'Kusura bakmayın' rahatsız ettim' diyerek bankadan ayrıldı. Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen Ali S., gözaltına alındı. Ali S.'nin kullandığı tabancanın oyuncak olduğu ve olayı 150 bin lira borcu için gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Ali S.'nin olayı eşine anlattığı, eşinin de "de get lan" diyerek ciddiye almadığı kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncak tabancayla banka soymaya çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN