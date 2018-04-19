Oyuncak tabancayla banka soymaya çalıştı

Antalya
Muratpaşa'da bir banka şubesine gelen Ali S. tabancayla tehdit ettiği gişe memurundan paraları vermesini istedi. Memurun parayı vermemesi üzerine Ali S., güvenlik görevlisine 'Kusura bakmayın' rahatsız ettim' diyerek bankadan ayrıldı. Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen Ali S., gözaltına alındı. Ali S.'nin kullandığı tabancanın oyuncak olduğu ve olayı 150 bin lira borcu için gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Ali S.'nin olayı eşine anlattığı, eşinin de "de get lan" diyerek ciddiye almadığı kaydedildi.