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’da aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 grup birbirine girdi

’nın Adapazarı ilçesinde aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 grup, ilçenin merkezinde karşı karşıya gelince birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:48
Olay, dün saat 15.45 sıralarında 'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 grup ilçenin merkezinde karşı karşıya geldi. Gruplardan biri karşı taraftaki gruptan bir şahsa, "Neden borcunu ödemiyorsun" dedi. Şahsın karşılık vermesi üzerine bir anda ortalık karıştı. Tarafların birbirine girdiği olayda, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Vatandaşların gözleri önünde dakikalarca birbirine saldıran şahısları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaralananların olduğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Sakarya’da aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 grup birbirine girdi
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