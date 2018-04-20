81 İlden 81 çocuk İstanbul'da buluştu

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin 81 ildeki şube başkanlıkları ile belirledikleri 81 çocuk, Kızılay görevlileri eşliğinde İstanbul'a getirildi. Hayatlarında ilk defa uçağa binen çocukları İstanbul'da da üç gün sürecek eğlenceli bir program bekliyor.

Dördüncü yılındaki projede bu sene Balkan ülkelerinden çocuklar da misafir ediliyor.

"NERELERİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?"

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın misafiri olan çocuklar, İstanbul'a gelmeden yapılan, "görmek istedikleri yerler" anketinde çıkan sonuçlara göre belirlenen tarihi ve turistik yerleri gezecekler.

BAZILARI DENİZİ İLK KEZ GÖRECEK

Güzel anılarla eve dönmeleri amaçlanan gezide bazı çocuklar, yapılacak tekne turu ile ilk defa deniz görecek. Türk Kızılayı'nın misafiri çocuklar, illerinden getirdikleri toprakları 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bırakacak ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gösteri maçı yapacaklar.

Çocuklara akşam yemeklerinde ünlü isimler de eşlik edecek.