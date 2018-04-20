Ağrı Doğubayazıt’ta trafik kazası: 1'i çocuk 4 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkiinde gece saatlerinde Turgay Turan idaresindeki 34 VP 5908 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonet çarpıştı.

ARALARINDA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA VARDI

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan'da (62) kaldırıldıkları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.