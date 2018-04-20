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'da park halindeki 3 TIR'ın dorsesini 45 dakikada çaldılar

'da park halindeki 3 TIR'ın dorsesini 45 dakikada çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 17:38
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Polisi harekete geçiren olayları, 18 Nisan günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Hırsızlar, park halinde bulunan 3 Tırın dorselerini, 45 dakikada çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgede bulunan tüm kameraları takibe alan polis, hırsızlara ait olduğu tespit edilen Tırın plakası ile şüphelilerin Ö.A., A.İ. ve İ.Ö. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dorselerin plakasını değiştirip satmayı hedefledikleri ifade edilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da park halindeki 3 TIR'ın dorsesini 45 dakikada çaldılar
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