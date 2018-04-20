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Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

’nin İzmit ilçesinde üst geçidin asansöründe mahsur kalan 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:10
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Olay, İzmit D-100 Karayolu Ankara istikameti Yenidoğan mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Refiye Batmaz yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmak istedi. Üst geçidin asansörüne binen yaşlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı asansörün arıza yapması sonucu içeride mahsur kaldı. Daha sonra Batmaz telefonu ile damadını arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının damadı ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Batmaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucu kurtarılan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

UZUN SÜRE KALSAYDIM KÖTÜ OLABİLİRDİM

Olayı anlatan Refiye Batmaz, "Düğmeye bastım yarı yere kadar çıktım. Sonra asansör durdu kaldı. Damadımı aradım. O da itfaiyeye haber verdi. Şu an iyiyim. Çabuk haber verdim. Eğer uzun süre kalsaydım havasızlıktan kötü olabilirdim" dedi.

Ekiplere sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Batmaz, daha sonra yoluna devam etti.

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Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
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