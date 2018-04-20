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Camiden anons yapıldı! Buğday tarlasındaki alarmı...

'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki , bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Cami hoparlöründen anons yaparak mahalle sakinlerini dışarıya çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:15
Camiden anons yapıldı! Buğday tarlasındaki metal cisim alarmı...

İlçenin Nogaylar Mahallesi'nde, yerleşim alanına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında bugün öğleden sonra bir vatandaş, toprağa gömülü cisim buldu. Bu kişi, silindir şeklindeki metal cismin bomba olabileceğini düşünüp, jandarmaya haber verdi.

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Gelen jandarma, bomba imha uzmanından yardım isteyip, cami hoparlöründen anons yaparak mahalle sakinlerini dışarıya çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı.

Bomba imha uzmanı incelediği cismi, kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Parçalar incelenmek üzere götürüldü.

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Camiden anons yapıldı! Buğday tarlasındaki metal cisim alarmı...
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