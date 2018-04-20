Esenyurt’ta yangın paniği

Esenyurt
'ta 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, daireyi küle çevirdi. Gece yarısı çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Örnek Mahallesi 1559'uncu sokakta çıkan yangın nedeniyle dumanlar tüm mahalleyi sardı. Bu esnada diğer apartmanlarda bulunanlar da büyük panik yaşadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Apartmanda mahsur kalan 12 kişi itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri yangını, giriş katta yaşayan 20 yaşındaki engelli bir kızın çakmakla oynarken çıkardığını iddia etti. Öte yandan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen bir şahıs, hastanenin yedinci katından atladı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Barış SAVAŞ