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'da turnuvasının yıldızı, 100 erkek arasındaki Nurten oldu

'ın Silvan ilçesindeki bir ortaokulda sınıflar arasında düzenlenen turnuvasının yıldızı, 100 erkek içerisindeki  oldu. Final maçında 1 gol atıp, 4 de asist yapan Acar, futbolcu olmak istediğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 14:19
Diyarbakır'da futbol turnuvasının yıldızı, 100 erkek arasındaki Nurten oldu

Silvan'da Atatürk Ortaokulu'nda her yıl düzenlenen sınıflar arası turnuvasında bu yıl bir ilk yaşandı. Turnuvada, 100 erkek öğrenci arasındaki tek kız olan 6'ncı sınıf öğrencisi , oynadığı futbolla kendisini izleyenleri hayran bıraktı. Erkeklerin arasında top koşturan Acar'ın takımı, final maçını 5-1 kazanarak şampiyon oldu. Nurten Acar, finalde 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

'MESSİ' LAKABINI TAKTILAR!

Turnuva boyunca 3 maçta 5 gol atıp, 8 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan Acar'a arkadaşları, 'Messi' lakabını taktı. Nurten Acar, futbola 2 yaşında başladığını mahallede arkadaşlarıyla oynayarak kendisini geliştirdiğini, derslerini ise ihmal etmediğini söyledi. Nurten Acar, ayrıca hedefinin futbolcu olmak istediğini ve bunun için yardım beklediğini vurguladı.

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Diyarbakır'da futbol turnuvasının yıldızı, 100 erkek arasındaki Nurten oldu
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