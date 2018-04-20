Halil Sezai’ye dayak davası

Ünlü şarkıcı Halil Sezai
hakkında, bir mekânda yan masadaki müşteriyi darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelen olayda iddiaya göre Sezai, kendilerine laf atıp küfür eden müşteriyi yumruklayarak darp etti. Şikayet üzerine savcılık, Sezai'nin "Yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açtı. Şarkıcı mahkemede verdiği ifadede, "Ben kesinlikle kimseyi darp etmedim. Müşteri durup dururken bizim masamıza bakarak laf attı. Ben de genci uyardım" dedi.