İskenderun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 31 KIV 89 plakalı hafif ticari aracıyla seyreden Türker Dilek, önündeki araca çarpmamak için fren yaptı. Türker Dilek'in aracına ise Sabri Korkmaz yönetimindeki 31 TZ 346 plakalı araç çarparak durabildi. Korkmaz'ın aracına da Orhan Blengabs yönetimindeki 06 BB 8655 plakalı araç çarptı.

Yaşanan zincirleme kazada emniyet ekipleri önlemini alırken, Türker Dilek ve Orhan Blengabs ile iki araç arasında sıkışan 31 TZ 346 araçtaki sürücüsü Sabri Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen annesi olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.