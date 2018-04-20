Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İskenderun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

’da zincirleme : 4 yaralı

’ın ilçesinde meydana gelen zincirleme nda 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:53
İskenderun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 31 KIV 89 plakalı hafif ticari aracıyla seyreden Türker Dilek, önündeki araca çarpmamak için fren yaptı. Türker Dilek'in aracına ise Sabri Korkmaz yönetimindeki 31 TZ 346 plakalı araç çarparak durabildi. Korkmaz'ın aracına da Orhan Blengabs yönetimindeki 06 BB 8655 plakalı araç çarptı.

Yaşanan zincirleme kazada emniyet ekipleri önlemini alırken, Türker Dilek ve Orhan Blengabs ile iki araç arasında sıkışan 31 TZ 346 araçtaki sürücüsü Sabri Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen annesi olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazdağları'nın eteğinde başladı... Ormana sıçramadan söndürüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN