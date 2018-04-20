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lular dikkat! 'ndeki köprü trafiğe kapatıldı

Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı. Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor. Trafik ise Büyükşehir Belediyesi'nin yeni düzenleme ve uyarıları ile çevre yollardan sağlanacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:19
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Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek. Köprünün yıkılması için belediye ekipleri gece saatlerinde köprüye giden yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin dikkat etmesi için belediye ekipleri tarafından uyarı levhaları yerleştirildi. Bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle Üsküdar- arası trafik Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.



Bu kapsamda yeni güzergah şöyle:

Tıbbıiye Caddesi'ni kullanarak Üsküdar'dan gelen araç trafiği, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek Hastanesi'ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet mezarlığı yönünden gelen Dr. istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldızbakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi'ne girerek Kadıköy'e ulaşabilecek. Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden şu andan Kadıköy'den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi'ne girebilecek. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönünden Kadıköy'e yürüyen yayalar için ise ayrı bir yol yapılacak.

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İstanbullular dikkat! Kadıköy Tıbbiye Caddesi'ndeki köprü trafiğe kapatıldı
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